6 فئات معفاة من دفع اشتراكات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها

قال الدكتور محسن جورج، المتحدث باسم هيئة التأمين الصحي، إن وحدة التغطية التأمينية تصل لـ 1% من الدخل الشهري عن كل موظف، بالإضافة لـ 1% زيادة عن كل أبن من أبنائه، موضحا أن الخزانة العامة للدولة ستتولي دفع اشتراك الأسر غير القادرة.



ونوه، "جروج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، إلي أن مجلس الوزراء حدد فئات معينة تدفع عنها الحكومة الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي، وهم الحاصلون على الدعم النقدي من تكافل وكرامة ووزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن رب الأسرة المتعطل عن العمل بدون الحصول على أي تعويضات من أي جهة، والذين يعانون من اعاقة تحول بينهم وبين العمل وكسب المال.



وأشار، إلي أن فاقدي الرعاية الأسرية والمقيمين في دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والذين لا يحصلون على أي تعويضات مالية، معافين أيضا دفع اشتراكات ووحدات التأمين الصحي الشامل.



وأوضح، أن الأسرة التي تعيش في مناطق جغرافية معرضة لكوارث طبيعية ومشاكل، يحصلون علي تأمين صحي شامل بإعفاء كامل.