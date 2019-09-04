ممدوح عبد الحى : التفاهم والانسجام سر تميز فترة إعداد كوكاكولا

أكد ممدوح عبد الحى المدير الفنى لكوكاكولا ان فترة الاعداد التى يخوضها الفريق الأول تسير وفق المتفق عليه خاصة وان ادارة النادى برئاسة المهندس مجدى اسماعيل توفر كافة الامكانيات .



وأشار عبد الحى أن المباريات الودية الاخيرة التي خاضها الفريق ساهمت بشكل كبير في احداث التفاهم والانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى بالإضافة إلى تحفيظ اللاعبين عددا من الجمل التكتيكية .



ويلتقي الفريق الأول لكوكاكولا غدا مباراة ودية مع الداخلية على ملعب الشرطة ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا للممتاز ب.



ويسعى ممدوح عبد الحى المدير الفنى خلال مباراة الغد تجربة أكثر من طريقة لعب وتنفيذ الجمل الخططية التي يتدرب عليها اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.



ومن المنتظر أن يدفع عبد الحى بعدد كبير من اللاعبين خلال اللقاء الودي لتجهيزهم بدنيا وفنيا خاصة وأنه يسعى لاستغلال المواجهات الودية للاطمئنان على كافة اللاعبين المتواجدين في تدريبات الفريق.

وكان مجلس ادارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى اسماعيل قد أبرم العديد من الصفقات القوية لتدعيم كافة المراكز التي يحتاجها الفريق