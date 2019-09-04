الدسوقي: مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ.. صور

كشفت د. شادية الدسوقي، أستاذ الفنون والآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار السابق بكلية الآثار جامعة القاهرة، عددًا من الحقائق التاريخية المهمة عن صناعة النسيج في مصر عبر التاريخ.





جاء ذلك في محاضرة ألقتها اليوم الأربعاء في متحف النسيج المصري بشارع المعز بعنوان "المنسوجات الأثرية وأنواع النسيج في العصر العثماني"،وذلك ضمن فعاليات دورة تدريبية ينظمها المتحف عن المنسوجات الأثرية، بحضور د. أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف.





وأوضحت أن مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ، فقد اكتشفنا منسوجات عمرها يقارب الـ 6000 عام، بل إن مصر هي البلد الأولى في صناعة النول، ولدينا العديد من الأدلة الأثرية على ذلك.





وقالت إن التاريخ شاهد علي حقيقة مفادها أن مصر تعد من أغنى الدول إنتاجًا للمنسوجات الأثرية، بل إن أنواع النسيج في مصر متعددة بشكل كبير في مختلف فروع هذا الفن سواء من النواحي الصناعية أو من النواحي الزخرفية.



