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ثقافة

الدسوقي: مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ.. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:05 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشفت د. شادية الدسوقي، أستاذ الفنون والآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار السابق بكلية الآثار جامعة القاهرة، عددًا من الحقائق التاريخية المهمة عن صناعة النسيج في مصر عبر التاريخ.

جاء ذلك في محاضرة ألقتها اليوم الأربعاء في متحف النسيج المصري بشارع المعز بعنوان "المنسوجات الأثرية وأنواع النسيج في العصر العثماني"،وذلك ضمن فعاليات دورة تدريبية ينظمها المتحف عن المنسوجات الأثرية، بحضور د. أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف.

وأوضحت أن مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ، فقد اكتشفنا منسوجات عمرها يقارب الـ 6000 عام، بل إن مصر هي البلد الأولى في صناعة النول، ولدينا العديد من الأدلة الأثرية على ذلك.

وقالت إن التاريخ شاهد علي حقيقة مفادها أن مصر تعد من أغنى الدول إنتاجًا للمنسوجات الأثرية، بل إن أنواع النسيج في مصر متعددة بشكل كبير في مختلف فروع هذا الفن سواء من النواحي الصناعية أو من النواحي الزخرفية.

وأضافت: لدينا عدد من القطع الأثرية التي تدلل على وجود المغاسل العامة والخاصة، مما يدل على معرفة المصريين بفنون النسيج وصيانتها، وذلك قبل حوالي 3500 عام قبل الميلاد.
الدسوقي: مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ.. صور
الدسوقي: مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ.. صور
الدسوقي: مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ.. صور
الدسوقي: مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ.. صور
الدسوقي: مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ.. صور
الدسوقي: مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ.. صور
الدسوقي: مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ.. صور
الدسوقي: مصر علمت العالم صناعة النسيج منذ بدء التاريخ.. صور

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