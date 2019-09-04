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تعليم

وضع حجر الأساس لمستشفى طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس .. الثلاثاء

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:11 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس
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يشهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ، وضع حجر الأساس لمستشفي طب الأسنان الجديد بجامعة عين شمس وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

يأتي ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة والسادة وكلاء كلية طب الاسنان ولفيف من اساتذة الكلية وآلشخصيات العامة.

كما سيتم افتتاح عيادة الامتياز الجديدة والتي تشمل 25 ماكينة ملحق بها الأشعة وغرف التمريض وتخدم طلاب الإمتياز بالكلية وكذلك طلاب الامتياز بكليات طب الأسنان بالجامعات الأخرى.

ومن المقرر أيضًا أن يتم افتتاح وحدة التعقيم المركزي والذي يعد الأول من نوعه على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والذي تم إنشائه طبقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية وتعتبر هذه الوحدة احد اهم انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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