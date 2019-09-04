مفاجأة من العيار الثقيل.. مأساة طالبة صفر الثانوية العامة تتكرر مع آلاء .. فيديو

فجر والد الطالبة بالثانوية العامة آلاء إبراهيم عاشور عن مفاجأة من العيار الثقيل عن حصول نجلته على 57% فى الصف الثالث الثانوي بينما كان مجموعها 97 % فى الصف الثاني الثانوي .



واضاف عاشور والد الطالبة آلاء انه تقدم بتظلم لنجلته وعند الاطلاع على اوراق الاجابات تفاجأوا بأن الاوراق ليست ورقها من الاساس ولا الاجابات الخاصة بنجلته من الاساس مشيرا الى انه قام بعمل محضر إثبات الحالة على الفور .



وتابع ان الورق الاصلي الخاص بابنته لايعلم اين يوجد مشيرا الى انه تقدم بشكوي للوزارة وقابل احد المسئولين الذى اكد له انه لن تؤثر شكوته فى شئ ولن يحصل على شئ .



واستكمل ان اسمها موجود على اوراق الاجابة ولكن المحتوى والخط لايخص نجلته على الاطلاق مشيرا الى انه يجب على المسئولين عن الامر معرفة الحقيقة والبحث عنها حتى لايضيع حق نجلته .

