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اليوم.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد وبنك ناصر الاجتماعي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب محمد عبد المنعم
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس صرف معاشات شهر سبتمبر وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 6.24 مليار جنيه.

واطمأنت وزارة التضامن على انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى ، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر فى كل انحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف ، بقيمة اجمالية 15.12 مليار جنيها.

وأشارت الوزارة إلى أن الأحد الماضى الموافق الأول من سبتمبر تم البدء فى صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية ، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.16 مليون قائم بالصرف .

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى السادسة من مساء اليوم الرابع من شهر سبتمبر ما يزيد عن مليون و 540 الف حالة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار و 132 مليون جنيهًا ، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 960 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و 122 مليون جنيه ، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد 580 الف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و20 مليون جنيه .

ومن المقرر أن يتم صرف صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف .

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