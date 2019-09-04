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ديني

حكم الزكاة على من يشتري السيارات القديمة ويبيعها .. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:58 م
حكم الزكاة على من
حكم الزكاة على من يشتري السيارات القديمة ويبيعها
الفكر الديني
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إنه لا زكاة على من يشتري السيارات القديمة ويبيعها بعد إصلاحها.

وأوضح«جمعة» فى إجابته عن سؤال: «كيف يزكي من يقوم بشراء السيارات القديمة ويبيعها بعد إصلاحها؟» فى فيديو على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، أن هذه صناعة، تقوم على الإنتاج، مبينًا: أن الشخص فى هذه الحالة يقوم بشراء السيارات المستعملة، ثم يعيد إصلاحها من جديد قبل بيعها، ويكون ربحه ناتج ما اشتري وما كلف وما باع.

وتابع: إن الزكاة تكون في التجارة، وضوابطها هي: أولا: أن تشترى، ثانيًا: بغرض البيع، ثالثًا: لتحقيق ربح، كمن يشترى دقيق ليبيعه دقيق، ومن يشترى حلويات ليبيعها كما هي، هنا تكون: تجارة، أما إذا اشترى الشخص دقيقًا وباعه فى صورة «حلويات»: هنا تكون صناعة؛ لا زكاة فيها، مختتمًا: أموال الزكاة محددة شرعًا ولابد من توافر الضوابط كاملة.

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