مجلس الدولة يصدر أحكامه في دعاوى التعليم.. القضاء الإداري ترفض إلغاء التابلت وتنهي الجدل في نظام الثانوية التراكمي.. والمفوضين يوضح الرأي القانوني في الشق الموضوعي

القضاء الإدارى :

عدم قبول دعاوى إلغاء نظام الثانوية العامة التراكمية لانتفاء القرار الإدارى رفض دعاوى تطبيق نظام التابلت وإحالة الشق الموضوعى إلي هيئة مفوضي الدولة تطوير التعليم ضرورة حتمية يعيد بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة الدولة أن تُسخر كافة الإمكانات اللازمة لتطبيق النظام الجديد ويتطلب شجاعة





أصدرت محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، أحكاما فى الدعاوى القضائية، التى أقامها عدد من أولياء الأمور، لإنهاء التعليم بجهاز التابلت، وبطلان قرار وزير التربية والتعليم الخاص بنظام الثانوية العامة التراكمية، والنظام الإلكتروني، والعودة للنظام القديم.





وقضت المحكمة بعدم قبول دعاوى الغاء نظام الثانوية العامة التراكمية، ورفض الدعاوى الخاصة بتطبيق نظام التابلت وإحالة الشق الموضوعى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي القانوني به .





صدرت الأحكام برئاسة المستشار سيد عبد الحميد ، وعضوية كل من المستشارين د محمد حسن ، عصام أبو العلا ، خالد سالم ، محمد المتولى ، أمام أبو يوسف ، محمد حسين ، أحمد السيسي ، طارق منيسي.





وأكد رئيس المحكمة فى كلمته التى ألقاها قبل النطق بالحكم أن المحكمة تلقت 4 دعاوى قضائية منفصلة جميعها مقامة ضد وزير التربية والتعليم، وعلى الفور تم تحديد جلسات لنظرها خوفا على مستقبل الطلاب، وتم نظر كل دعوى على حد للوصول إلى أحكام سديدة تصب فى مصلحة الطلاب ومستقبل التعليم .





واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها ان وزارة التربية والتعليم لم تصدر قرارات خاصة حول نظام الثانوية التراكمية وبالتالى فلا يجوز اقامة دعاوى قضائية ببطلان قرارات ادارية غير موجودة بالفعل، ولذلك لا يجوز نظر الدعوى التى تطالب ببطلان نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإدارى.





وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصرى التى تقوم بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث العلمى ، لما يمثلان من أهمية بالغه فى تحقيق التنمية المستدامة ، والتى تسعى اليها الدولة تلبية لاهداف ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ، مما يجب أن يحظيا بالأولوية فى اى مشروع قومى للدولة.





وأضافت أن الدولة يجب أن تُسخر كافة الامكانيات اللازمة لتطبيق النظام الجديد ، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرار السياسى ، فى اطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين ، لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه.





وتهيب المحكمة بكافة مؤسسات الدولة ذات الصله أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب وفى الوقت المطلوب .





كما تهيب المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام التعليم بأكمله المطبق حاليا ، وعدم مقاومته حتى يتسنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعه فى السياسة العالمية والاقتصاد العالمي تجعل المنافسة في الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة .



