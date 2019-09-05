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حوادث

ضبط 13 طن زيت طعام فاسد في مصنع بالقليوبية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:43 ص
زيوت طعام
زيوت طعام
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط 13 طن "زيت طعام" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تم ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

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