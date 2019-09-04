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توفر 1000 جنيه شهرياً.. تعرف على مزايا تحويل سيارتك للغاز الطبيعي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:19 م
ارشيفية
ارشيفية
خالد محيي الدين
قال المهندس عبد الفتاح فرحات، العضو المنتدب لشركة غاز تيك، إن هناك ما يقارب الـ 178 محطة و72 مركز تحويل السيارات للغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن فكرة تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي منتشرة منذ عقود بكل العالم، حيث تم تحويل 27,5 مليون سيارة للغاز الطبيعي حول العالم.

ونوّه "فرحات" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلى أن المواطن يستطيع توفير آلاف الجنيهات شهريا من خلال تحويل السيارة للغاز الطبيعي، نظرا للفرق الكبير بين سعر أسطوانة الغاز والبنزين.

مؤكدًا أن السيارة التي تستهلك 1300 جنيه شهرياً من البنزين 92 ستوفر أكثر من 1000 جنيه شهرياً في استهلاك البنزين.

وأضاف أنه هناك إمكانية حاليًا لتحويل السيارة للغاز الطبيعي بالتقسيط علي 4 سنوات بتكلفة تقارب الـ 7500 جنيه، لافتًا إلي أنهم يعملون على توصيل الغاز بشكل كامل لكل محافظات وانحاء الجمهورية توفر على المواطنين.

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