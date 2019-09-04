توفر 1000 جنيه شهرياً.. تعرف على مزايا تحويل سيارتك للغاز الطبيعي

قال المهندس عبد الفتاح فرحات، العضو المنتدب لشركة غاز تيك، إن هناك ما يقارب الـ 178 محطة و72 مركز تحويل السيارات للغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن فكرة تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي منتشرة منذ عقود بكل العالم، حيث تم تحويل 27,5 مليون سيارة للغاز الطبيعي حول العالم.





ونوّه "فرحات" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلى أن المواطن يستطيع توفير آلاف الجنيهات شهريا من خلال تحويل السيارة للغاز الطبيعي، نظرا للفرق الكبير بين سعر أسطوانة الغاز والبنزين.





مؤكدًا أن السيارة التي تستهلك 1300 جنيه شهرياً من البنزين 92 ستوفر أكثر من 1000 جنيه شهرياً في استهلاك البنزين.



