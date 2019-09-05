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حوادث

ضبط 4 أطنان لحوم مصنعة فاسدة بمصنع فى مدينة نصر

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:44 ص
مصنعات لحوم
مصنعات لحوم
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط 4,510 طن "مصنعات لحوم ودواجن ومستلزمات تجهيزها" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، بحوزة مسئول مصنع لتجهيز اللحوم بدون ترخيص ، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

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