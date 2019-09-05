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تعليم

إدارة الوراق التعليمية تنهي تدريبات معلمي الصفوف الأولى استعدادا لبدء الدراسة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:41 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو السيد
أنهى توجية اللغة الإنجليزية لإدارة الوراق التعليمية، تحت قيادة ماجد قاصد موجه أول اللغة الإنجليزية، تدريب معلمي الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم واستمرارا فى عملية التطوير التى تقودها الوزارة في إطار نظام التعليم 2.0 الجديد.

ومن جانبها تابعت ثناء الهوارى الموجة العام لمحافظة الجيزة فعاليات التدريب منذ بدايتها، كما قام طارق عطية مدير عام الإدارة وسهير عبد الرحمن وكيلة الادارة بتذليل كل العقبات وإتاحة كل الإمكانيات لإتمام التدريب على أحسن حال.

جدير بالذكر أن الذين قاموا بالتدريب مدرستان من نفس الادارة، وهما ابتهال صلاح و أحلام صلاح ، اللتان سبق وأن تدربتا فى الأكاديمية المهنية للمعلمين بالسادس من أكتوبر على نظام التعليم الجديد ، وذلك لضمان نجاح عملية التطوير ونجاح آليات تنفيذها.

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