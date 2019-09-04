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اندبندنت: رئاسة الوزراء البريطانية تكشف حقيقة استقالة جونسون بسبب بريكست

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:20 م
رئيس الوزراء بوريس
رئيس الوزراء بوريس جونسون
أ ش أ
أكد مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يستقيل من منصبه ليتجنب مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد فترة مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).
وأوضحت صحيفة "إنبدندنت" البريطانية اليوم الأربعاء، أنه إذا وافق نواب مجلس العموم البريطاني، في تصويتهم على "مشروع قانون بريكسيت بدون اتفاق"، فإن جونسون سيكون مضطرًا لطلب تأجيل آخر موعد لبريكست في 31 أكتوبر من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل، إلا إذا استطاع التوصل إلى اتفاق مع بروكسل أو إقناع البرلمان البريطاني بقبول بريكست دون اتفاق.
وقال مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية للصحيفة - لم تذكر اسمه - عند سؤاله ما إذا كان جونسون سيمتثل لبنود "مشروع قانون بين" إذا تم إقراره، إن "رئيس الوزراء كان واضح في هذا الشأن أنه لن يذهب إلى بروكسل لطلب التمديد".
وأكد المصدر أن جونسون سيحارب أي انتخابات مبنية على السعي نحو الحصول على اتفاق بريكست جديد خلال قمة المجلس الأوروبي في 17 أكتوبر، بل ويستعد رئيس الوزراء البريطاني على مغادرة التكتل بدون اتفاق في نهاية أكتوبر إذا لزم الأمر.
ورأى المصدر الحكومي أن التشريع، الذي يصفه جونسون بـ"مشروع الاستسلام"، سيدمر موقف بريطانيا في المفاوضات وسيحول دون مغادرتها للاتحاد الأوروبي.

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