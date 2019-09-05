ضبط 3000 جهاز قياس السكر مهرب جمركيا بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
وتمكنت من ضبط 3000 "جهاز قياس السكر، أقلام أنسولين" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة مالك شركة غير مسجلة لتجارة المستلزمات الطبية ، بدائرة قسم شرطة الجيزة .
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
وتمكنت من ضبط 3000 "جهاز قياس السكر، أقلام أنسولين" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة مالك شركة غير مسجلة لتجارة المستلزمات الطبية ، بدائرة قسم شرطة الجيزة .
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.