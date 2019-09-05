ضبط 3000 جهاز قياس السكر مهرب جمركيا بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وتمكنت من ضبط 3000 "جهاز قياس السكر، أقلام أنسولين" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة مالك شركة غير مسجلة لتجارة المستلزمات الطبية ، بدائرة قسم شرطة الجيزة .



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.