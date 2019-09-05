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حوادث

ضبط 3000 جهاز قياس السكر مهرب جمركيا بالجيزة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت من ضبط 3000 "جهاز قياس السكر، أقلام أنسولين" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة مالك شركة غير مسجلة لتجارة المستلزمات الطبية ، بدائرة قسم شرطة الجيزة .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

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