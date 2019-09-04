هكذا استقبلت منى الشاذلي محمد شاهين .. فيديو

أطرب الفنان محمد شاهين جمهوره بالغناء للفنان محمد عدوية وسط حماس جماهيري وتصفيق من الحضور.



وبدأ شاهين بالغناء فور استضافته ببرنامج "معكم مني الشاذلي" وكانت فى استقباله الإعلامية مني الشاذلي وسط حماس شديد من الحضور.



وحل شاهين اليوم الأربعاء ضيفا على على البرنامج في التاسعة مساء على فضائية "سي بي سي"، وتحدث شاهين عن أهم الكواليس في مشواره الفنى والنجاح الذي حققه في الفترة الأخيرة.