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تعليم

آية شحات الأولى فى الغناء الفردى بأسبوع الجامعات لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:39 م
طالبة جامعة أسوان
طالبة جامعة أسوان
شاذلى عبد الفتاح
فازت الطالبة آيه مصطفى شحات بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم بجامعة أسوان بالمركز الأول فى مسابقة الغناء الفردي عقب أدائها المتميز لأغنية " أنت عمري " لأم كلثوم وذلك ضمن مسابقات أسبوع شباب الجامعات الثانى لذوى الإحتياجات الخاصة والمقام حاليًا بجامعة المنوفية .

وقد حرص الدكتور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على تسليم شهادة التقدير لطالبة أسوان بعد فوزها بالجائزة وذلك عقب أدائها الرائع فى مسابقة الغناء الفردى والذى نال إستحسان الحاضرين ولجنة التحكيم .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن وفد الجامعة يشارك بقوة فى مختلف المسابقات الفنية والرياضية التى يشهدها أسبوع الجامعات الثانى لذوى الإحتياجات الخاصة .

وقال الدكتور أحمد غلاب بأن أسبوع الجامعات الثانى لذوى الإحتياجات الخاصة يهدف إلى تبادل الخبرات وزيادة التعارف بين أبناء جامعة أسوان وباقى جامعات الجمهورية .
آية شحات الأولى فى الغناء الفردى بأسبوع الجامعات لذوي الاحتياجات الخاصة..صور
آية شحات الأولى فى الغناء الفردى بأسبوع الجامعات لذوي الاحتياجات الخاصة..صور
آية شحات الأولى فى الغناء الفردى بأسبوع الجامعات لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

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