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حوادث

إحباط محاولة تهريب 5 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:06 ص
تهريب مواد بترولية
تهريب مواد بترولية
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الحملات من ضبط 5000 لتر "بنزين- سولار" دون التعاقد مع الجهات المختصة، بحوزة مالك طلمبة رصيف غير مرخصة، بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، للإتجار بها فى السوق السوداء.

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