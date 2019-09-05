إحباط محاولة تهريب 5 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وتمكنت الحملات من ضبط 5000 لتر "بنزين- سولار" دون التعاقد مع الجهات المختصة، بحوزة مالك طلمبة رصيف غير مرخصة، بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، للإتجار بها فى السوق السوداء.