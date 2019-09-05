التسليم في احتفالية كبرى.. لجان تلقى رغبات تعويض أبناء النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان تقترب من إنهاء أعمالها

وتقدم المحافظة التسهيلات أمام المواطنين للإدلاء برغباتهم بكل حرية وشفافية فى أقل وقت ممكن وبأسلوب منظم ونتيجة لزيادة الإقبال على لجان التعويضات تم مد فترة تلقى الرغبات أكثر من مرة لتصل إلى نحو شهرين إستجابة لمطالب أهلنا من أبناء النوبة.





وأكد اللواء أحمد إبراهيم أنه من المقترح أن يتم فتح الباب لمرحلة ثانية عقب الانتهاء من تسليم المرحلة الحالية حتى يتسنى حصول جميع المستحقين على حقوقهم التى أقرتها الدولة بالشكل المطلوب.





تسير التجهزات الأخيرة لتنظيم احتفالية كبرى لتسليم تعويضات أهالى النوبة على قدم وساق، وذلك بعد أن تنتهي لجان تلقى الرغبات، والذى استمر على مدار نحو شهرين في الفترة من 25 يونيو الماضى وحتى 20 أغسطس الماضى.ووصل عدد المتقدمين إلى 6350 متقدما من إجمالى المستحقين 11 ألفا و716 مستحقا، وذلك بنسبة 55%، وكانت هناك 4 رغبات أمام المتقدم تشمل مساكن أو أراضى زراعية أو تعويض مادى أو خطة مستقبلية للدولة فى تنمية الصعيد.ويصل إجمالي عدد المتقدمين للحصول على التعويضات السكنية إلى 1640، منهم 1317 رغباتهم تعويض نقدى، و264 وحدات سكنية داخل وخارج أسوان، و59 خطة مستقبلية، بينما وصل عدد المتقدمين فى التعويضات الزراعية إلى 2573 مواطنا، منهم 423 كانت رغباتهم تعويضا نقديا، و2150 أراضى زراعية بمنطقتى خور قندى ووادى الأمل، بالإضافة إلى 24 خطة مستقبلية، وأخيرًا بالنسبة لتقنين المساكن لمتضررى خزان أسوان وصل عدد المتقدمين إلى 2196 متقدما.ويعقب ذلك عمل لجنة التظلمات لمدة 5 أيام وهي لجنة تضم جميعها كوكبة من المستشارين، وذلك تمهيدًا لعودة الحقوق لأهلها من خلال احتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها، وبالنسبة للأراضى التى سيتم تمليكها لمتضررى خزان أسوان يوجد من بينها أراضى طرح النهر، حيث سيتم إعطاؤها للمقيمين عليها بنظام حق الانتفاع إلى الأبد، لا سيما أن القانون لا يجيز لمثل هذه الأراضي تمليكها، حيث يحق للمنتفع كما لو كان مالك أن يورثها ويستغلها فى البيع والشراء والتأجير والتوسع الرأسى ولا نية لاستردادها على الإطلاق.يذكر أن المستحقين للتعويضات من أبناء النوبة يصل عددهم إلى 11 ألفا و716 مستحقًا، منهم 3851 مستحقا لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانًا فى 15 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقين للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألفا عن المسكن.