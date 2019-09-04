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محافظات

عمره الإنشائي 70 عاماً ومعرض للانهيار.. أسباب إزالة عقار عرابي بالزقازيق

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:48 م
عقار عرابي بالزقازيق
عقار عرابي بالزقازيق
محمد الطحاوي
تقع عمارة عرابى، بالقرب من ميدان "التحرير" المحطة بمدينة الزقازيق والتي أثار قرار إزالته حالة من اللغط والجدل بين المنتفعين لها وذلك عقب قرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإزالة المبنى والاستفادة من المكان لخدمة أهالي مدينة الزقازيق.

فيما حرص موقع"صدي البلد" علي رصد أسباب القرار والتعرف علي وجهة نظر المسئولين لاتخاذهم مثل ذلك القرار لمحاولة إيصالها للمواطنين بمدينة الزقازيق.

فبداية فقد أكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية أن هذا القرار جاء بعد تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي قامت بفحص المبنى ومدى صلاحيته الهندسية والإنشائية والتي تبين لها أن هذا المبنى والذي يتجاوز عمره الإنشائي السبعين عامًا فتبين وجود تآكل بالأعمدة وتصدع بالأسقف وارتفاع في نسبة رشح المياه والتي أدت إلى شرخ في الجدران وعلي الفور قامت اللجنة باستصدار قرار الإزالة الكلية حتى سطح الأرض بتاريخ 12 /2018.

وأضاف المحافظ أنه تم إعلان المواطنين والشاغلين للوحدات السكنية من الهيئات المختلفة بضرورة إجراء عملية الإخلاء الفورية نظرًا لما يمثله هذا العقار من خطر داهم علي حياة وأرواح المواطنين.

واستكمل المحافظ قائلاً إن هذا العقار قد صدر له قرار إزالة، سابق بمعرفة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عام 1993 وقام السكان في ذلك الوقت بالطعن على الحكم وأصدرت المحكمة قرارها بترميم السكان للعقار ترميمًا كليا وفق الشروط والمعايير الهندسية للجهة المعاينة والجهة المختصة بتنفيذ الترميم ولكن المستفيدين من هذا العقار لم يقوموا بأعمال قرار المحكمة وقاموا بإجراء الترميم الجزئي بمعرفتهم بعيدًا عن الجهات الرسمية، مما أدى إلى وصول المبني إلي هذه المرحلة المتردية والتي تعتبر كارثة حقيقية تهدد أرواح القاطنين والمارة.

أضاف المحافظ أنه بعد الفحص والمعاينة وبناء علي قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتاريخ 6 /2019 قررت اللجنة إزالة العقار حتي سطح الارض تحت الإشراف الهندسي المتخصص وذلك خلال مدة 3 أشهر من صدور القرار على أن يتم استصدار التراخيص اللازمة لذلك والبدء في أعمال الإخلاء الكلي للعقار استعدادًا لإزالته.

أكد المحافظ أن عملية الإخلاء تمت بمعرفة السكان أنفسهم دون تدخل من مسؤولي رئاسة مركز ومدينة الزقازيق أو حي اول ، تمهيدًا لإتمام عمليه الإزالة لتؤول بعد ذلك ملكية الأرض الي المحافظة "المالك الأصلي" كما هو منصوص عليه بالعقود والأوراق الرسمية والتي تنص إنتهاء الملكية بانتهاء الصلاحية الإنشائية والهندسية للعقار.

وقال المحافظ  إن مسؤوليته الأولى هي الحفاظ على حياة المواطنين وتخفيف المعاناة من على كاهلهم والاستماع إلى مشكلاتهم والاستجابة لها وتوفير الحياة الكريمة لهم، فضلًا عن إنفاذ القانون وحماية حقوق الدولة وفرض هيبتها في ولايتها على أملاكها واسترداد أراضيها.
عمره الإنشائي 70 عاماً ومعرض للانهيار.. أسباب إزالة عقار عرابي بالزقازيق
عمره الإنشائي 70 عاماً ومعرض للانهيار.. أسباب إزالة عقار عرابي بالزقازيق
عمره الإنشائي 70 عاماً ومعرض للانهيار.. أسباب إزالة عقار عرابي بالزقازيق
عمره الإنشائي 70 عاماً ومعرض للانهيار.. أسباب إزالة عقار عرابي بالزقازيق
عمره الإنشائي 70 عاماً ومعرض للانهيار.. أسباب إزالة عقار عرابي بالزقازيق

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