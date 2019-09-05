أهلا بالمدارس.. تخفيضات تتراوح بين 25% و40% بجودة عالية للمنتجات المعروضة.. ترحيب واستحسان من المواطنين ..صور

- افتتاح معرض "أهلا بالمدارس" بتخفيضات كبيرة في أسوان

- المعرض يستمر على مدار شهر لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية المختلفة - ترحيب واستحسان من المواطنين للتخفيضات المتاحة بالمعرض





أهلًا بالمدارس شعار رفعه الجميع من أهالى أسوان وقياداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019 /2020 لينطلق الماراثون الدراسي في ثوبه الجديد بروح يملئها التفاؤل والفرحة.





وفى هذا الصدد يلقى "صدى البلد" الضوء على هذه الاستعدادات وخاصة بالنسبة إلى الأسر الأسوانية والتى فى شراء المستلزمات المدرسية بدءًا من الزى المدرسى بمشتملاته المختلفة من الملبس والحذاء مرورًا بشراء الأدوات المدرسية بدءًا من الشنط وما تحتويه من مستلزمات أخرى.





وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل وإستعدادًا لإستقبال العام الدراسى الجديد قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بإفتتاح معرض " أهلًا بالمدارس " بمنطقة الطابية وسط مدينة أسوان والذى تنظمه الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين على مدار شهر لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 25 % إلى 40 % وبجودة عالية للمنتجات المعروضة .





وقد حضر الإفتتاح محمد أبو القاسم رئيس الغرفة والمحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين ، بالإضافة إلى العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان حيث أقيم المعرض على مساحة 150 متر مسطح ويضم أقسام تشمل كافة المستلزمات والأدوات المدرسية .





وأشاد اللواء أحمد إبراهيم بهذا العمل الوطنى وهذه المبادرة الرائدة من الغرفة التجارية ووزارة التموين التى تساهم فى محاربة الغلاء وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية ، مؤكدًا على أن المحافظة من جانبها لن تألوا جهدًا على إنجاح هذه المعارض وإستمرارها لتخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناة عن أهالى أسوان ضمن توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى تنظيم مثل هذه المعارض .





وخلال تفقده لمختلف الأقسام أستفسر محافظ أسوان من المواطنين أثناء شراء إحتياجاتهم من المعرض عن مستوى التخفيضات للمنتجات المعروضة بأسعار أقل عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية ، موجهًا المشاركين من العارضين والشركات بضرورة الإلتزام بالتخفيضات والإستمرار فى عرض المنتجات بكميات أكبر طبقًا لمتطلبات الجمهور .





ومن جانبه أوضح محمد أبو القاسم بأن معرض " أهلًا بالمدارس " يضم كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية من الأحذية والشنط والزى المدرسى التى تتناسب مع جميع المراحل التعليمية والأعمار السنية ، وقد تم التنسيق المسبق مع العارضين من تجار الجملة والمصنعين لعرض منتجاتهم مجانًا وبدون مقابل على نفقة الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين حتى لا يكون هناك وسيط فى الأسعار يؤدى لإرتفاعها .





ولفت إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور على مدار اليوم ، وتم تنفيذ العديد من الدعاية التسويقية لتعريف المواطنين به لزيادة الإقبال عليه والإستفادة من التخفيضات المتاحة لكافة المنتجات وذلك من خلال مكبرات الصوت المحملة على عربات بمختلف شوارع المدينة .





هذا وقد عبر المواطنين عن إستحسانهم وترحيبهم بتنظيم هذه المعارض والتى تتناسب مع كافة المستويات الإجتماعية والشرائح المختلفة وخاصة أنه يضم مختلف المستلزمات والأدوات المدرسية والتى تعتبر أرخص من المعروضة في السوق المحلى .



