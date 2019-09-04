مصطفى الفقي يكشف سبب اهتمام المصريين بمشاكل وأزمات بريطانيا

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن هناك ارتباطا وثيقا بين الشعب المصري وبريطانيا، حيث تنظر مصر بإعجاب شديد لها حيث ساهمت في التخطيط العالمي المعاصر.



ونوه، "الفقي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلى أن الشعب المصري يهتم بشكل كبير بالجانب البريطاني والأوضاع الراهنة على أراضيهم، لأن إنجلترا دائما محل أنظار العالم.



وأضاف المفكر السياسي "مصطفى الفقي"، أن بريطانيا اعتادت علي المرور بمثل هذه الأزمات والمشاكل الداخلية.