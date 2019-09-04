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البابا تواضروس يجدد دعوته للتبرع بالكتب القديمة والنادرة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:00 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
كتب – سامح سلام
جدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية دعوته للتبرع بالكتب القديمة والنادرة التى توجد لدى البعض، مقدما الشكر لاثنين من أبناء الكنيسة لاستجابتهما لدعوة قداسته بخصوص مشروع تجميع الكتب النادرة والقديمة التى أطلقها منذ أسبوعين.

جاء ذلك خلال اجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني الأسبوعي والذي عقده مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا تواضروس، "كنا قد عرضنا فكرة مشروع تجميع الكتب القديمة خلال الأسبوعين السابقين ووصل إلينا استجابتان الأولى من الأستاذ رفعت فوزى جرس بالمعاش رئيس قسم الإحصاء بإدارة سوهاج التعليمية، وأرسل لنا مكتبة وسوف تصل خلال أيام ونحن باسمكم نشكره على هذا العطاء القيم.

وتابع قائلا، إن هناك سيدة فاضلة من القاهرة قدمت عشر كتب، تاريخها يرجع إلى قرن من الزمان، كتب قيمة في موضوعاتها. وكل ما يقدم أقوم باستلامه ومراجعته وأقدمه للمكتبة لتدخل فى التصنيف العام. وعندما تكون مكتبة (المقدمة) كبيرة يكتب عليها اسم من أرسلها أو اسم الأسرة التي قدمتها.

وأشار إلى أن الكتب سواء المطبوعة أو المخطوطة باليد لها قيمة كبيرة وسوف يكون هناك مكان يستطيع كل من يدرس يرجع لهذا المكان.

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