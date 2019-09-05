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رياضة

الإسماعيلى يدعم حراسة مرماه بضم محمود عبد المنصف

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:06 ص
فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى
انجي هيبة
تعاقد مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية مع محمود عبد المنصف حارس مرمى فريق الزمالك الشاب لمدة 5 مواسم مقبلة.

يأتى ذلك ، ضمن سياسة مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ، فى تدعيم صفوف الفريق بكل المراكز استعدادا لتقديم موسم مميز.

ووقع الحارس الشاب على عقود انضمام لصفوف الدراويش فى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى، ووكلاء اللاعب.

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