الإسماعيلى يمدد عقد الجوكر أحمد أيمن

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى تمديد عقد اللاعب الدولى الشاب أحمد أيمن لخمسة مواسم مقبلة ، فى ظل المستويات المتميزة التى قدمها اللاعب خلال الموسم المنصرم .



وينتهج مجلس إدارة النادى الاسماعيلى سياسة الحفاظ على اللاعبين المميزين وتمديد عقودهم لفترات طويلة من أجل فرض الاستقرار الفنى فى داخل صفوف الفريق .



الظهير الشاب شارك بصفة أساسية فى معظم مباريات الموسم الماضى وأجاد فى أكثر من مركز خلال منافسات الدورى العام وبطولة أفريقيا للأندية الابطال و البطولة العربية وهو ما أكسبه خبرات كبيرة برغم صغر سنه.



مفاوضات تجديد اللاعب لم تستغرق وقت طويل حيث إجتمع محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات والمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة باللاعب الشاب الذى وافق على الفور كونه أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادى الاسماعيلى .