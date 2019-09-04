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عش زوجية في مهب الريح.. زوجان يحققان حلمهما ببناء منزل زجاجي في منطقة مرعبة ..فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:26 م
المنزل باسكتلندا
المنزل باسكتلندا
أماني إبراهيم
حقق زوجان من اسكتلندا حلمهما ببناء منزل زوجية يطل على البحر مباشرة، ورغم التكلفة الضخمة والمخاطر الكثيرة الذي مروا به إلا أن النتيجة النهائية كانت مذهلة.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قرر الزوجان محاربة كل ما مروا به وبنوا منزلهما على قمة منحدر 100 قدم في جالاوي باسكتلندا، ولكن الطقس لم ينصفهما بسبب الأمواج المرتفعة والأمطار والطقس غير المستقر.

تصميم المنزل بهذا الشكل الجذاب في ظل ظروف الطقس الصعبة، كان أمرا جذابا حتى أن القناة الرابعة صورت حلقة كاملة عن تفاصيل بناءه، وصورت مع الزوجان آندي ستيكس وجانيت هاردي، اللذان يعيشان في يوركشاير، و أنفقا 250 ألف جنيه إسترليني لبناءه.

وخطط الزوجان لإنفاق 120 ألف جنيه إسترليني على إنشاء منزل أحلامهما، ولكن الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والتكاليف الإضافية دمرت كل أدواتهما مما جعل التكلفة مضاعفة.

وفضل الزوجان تصميم منزلهما من الزجاج بالكامل لان رغبتهما في ان يعيشا في حضن الطبيعة كانت هي السبب الرئيسي، واختارا هذا المكان بسقف زجاجي أيضا، وصمما المنزل بتصميم داخلي جذاب حتى يستطيعا أن يريا السماء والمياه من كل مكان.

عش زوجية في مهب الريح.. زوجان يحققان حلمهما ببناء منزل زجاجي في منطقة مرعبة ..فيديو
عش زوجية في مهب الريح.. زوجان يحققان حلمهما ببناء منزل زجاجي في منطقة مرعبة ..فيديو

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