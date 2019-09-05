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رياضة

الإسماعيلي يمدد عقد الحارس محمد فوزي 5 مواسم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:20 ص
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
انجي هيبة
مدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى تمديد عقد محمد فوزى حارس مرمى الفريق بصفة رسمية لمدة 5 مواسم مقبلة.

محمد فوزى قدم أداء استئنائى الموسم الماضى ونجح فى لفت الانظار ليثبت انه أحد افضل حراس المرمى فى مصر.

وعقد محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات برفقة المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة جلسة مع الحارس المميز والذى وافق على تجديد العقد دون املاء أية شروط مالية على النادى.

ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لتحقيق الاستقرار والادارى للفريق من خلال تمديد عقود جميع العناصر الفريق وهو ما سينعكس على النتائج بشكل ايجابى خلال منافسات الموسم الجديد.

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