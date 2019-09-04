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مستشار كلية القادة والأركان يوضح أهمية كاميرات المراقبة.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:29 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكد اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، الدور المهم الذى تلعبه كاميرات المراقبة من الناحية المدنية من حيث اكتشاف المجرم والمساعدة في الكشف عن الإرهابيين .

واضاف "مستشار كلية القادة والأركان، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، أن تركيب كاميرات المراقبة يحمي الأصول والأملاك والأبناء مشيرا الى ان هذة الكاميرات فى الشركات تساعد فى زيادة الانتاجية .

وتابع مستشار كلية القادة والأركان، ان زيادة الانتاج فى الشركات تأتى لأن الموظف يعلم أنه مراقب مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك قانون لتنظيم عمل كاميرات المراقبة على الشق المدني.

وشدد مستشار كلية القادة والأركان، على أن الأمن مسئولية الجميع، وإلزام الدولة جميع المحال بتركيب الكاميرات من أجل الأمن والأمانة.

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