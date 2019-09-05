للعاملين بالقطاع.. بوابة لأخبار البترول تشمل الوظائف الجديدة والخدمات

نشرت الصفحة الرسمية لشركة أسيوط لتكرير البترول ( ASORC ) عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، تفاصيل مشاركة أعضاء القطاع سواء في الشركة أو قطاع البترول ككل، في خدمة معرفة الأخبار والخدمات والوظائف الجديدة إلكترونيا.





وطالبت الشركة في منشورها من الزملاء بتفعيل حسابهم فى Mop internet في بوابة تواصل قطاع العاملين في البترول، عبر الرابط التالي: https://intranet.petroleum.gov.eg/login حتي يتثني لجميع العاملين بالشركة للاطلاع علي كل ما هو أتي:





١- جميع أخبار قطاع البترول

٢- اخبار شركة أسيوط لتكرير البترول وكل ما هو جديد في الشركة

٣- الاطلاع علي وظائف شركات البترول سواء بالنقل أو الندب

٤-الاطلاع علي جميع الفنادق المتعاقدة معها هيئة البترول للعاملين في بعض المحافظات

٥- الاطلاع علي ترقيات الموظف طبقا لحسابة الخاص به