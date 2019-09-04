بطلة أفريقيا لسباق الدراجات تكشف معلومات مثيرة عن مسيرتها .. فيديو

روت ابتسام زايد بطلة أفريقيا لسباق الدراجات عن الانجازات التي حققها منخب مصر، مؤكدة أنه شيء كبير وعظيم.



وقالت «زايد» خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» ان منتخب مصر يشارك التدريب في ملاعب غير مؤهلة، ويتم على طرق عادية، ولكن في النهاية يؤدي في البطولات والمنافسات الدولية أفضل من باقى الفرق.



وأضافت بطلة أفريقيا لسباق الدراجات، أنها تدربت على سباق الدراجات والسباحة وألعاب القوى والألعاب القتالية، لافتة إلى أنها كانت تفضل سباق الدراجات منذ الصغر، رغم أنها لم تتوفر للفتيات في محل اقامتها في السويس، لذلك حرصت علي الذهاب الي القاهرة للوصول الي مستوى احترافى.



وأوضحت أن أسعار ملابس سباق الدراجات باهظة، مضيفة أن سعر الدراجة الواحدة يصل الي 150 الف جنيه، والحذاء يصل الي 10 الاف جنيه، و"الجنوت" يصل سعرها الي 36 الف جنيه، مؤكدة أنها ستسعى جاهدة لتحقيق مستوى جيد في بطولة طوكيو القادمة.