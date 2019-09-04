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متهم بالاعتداء الجنسي على ابنته.. سكارليت جوهانسن تثير الجدل لعلاقتها بـ وودي آلن

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:19 م
وودي الن وسكارليت
وودي الن وسكارليت جوهانسون
حسام رضوان
أثارت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون الكثير من الجدل باعلانها دعم المخرج الشهير وودي آلن، رغم الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي على ابنته بالتبني.

وبحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، قالت جوهانسون، وهي عضو أصيل ومانحة بمنظمة "تايمز أب" لمحاربة التحرش والاعتداء الجنسي، انها ستوافق على العمل مع آلن مرة اخرى.

وأضافت:"أنا أحب وودي..أنا أصدقه وسأعمل معه في أي وقت".

وأكدت صاحبة الـ34 عاما، أنها على اتصال دائم مع وودي ألن، وقالت:"أرى وودي كلما أمكن ذلك، وقد أجريت محادثات كثيرة معه حول هذا الموضوع، و كنت مباشرة جدا معه، وهو كان مباشرا جدا معي، ويصر على براءته، وأنا أصدقه".

وتابعت:"إنه امر صعب، لأنه وقت يتعرض فيه الناس لهجوم شديد، ومن المفهوم أن الأمور احتاجت إلى إثارة، وبالتالي فإن الناس لديهم الكثير من العاطفة وكثير من المشاعر القوية والغضب، وهو بحق وقت صاخب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه ظهور الاتهامات الموجهة إلى وودي آلن في عام 2017 على السطح، تجنب نجوم الصف الاول في هوليوود التعامل معه حتى لا يتعرضون للهجوم، إلا أن سكارليت أظهرت الكثير من الجرأة والشجاعة.

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