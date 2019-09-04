الفقي: بريطانيا لم تنخرط كليًا بالاتحاد الأوروبي حتى الآن

قال المفكر السياسي، مصطفى الفقي، إن بريطانيا لم تنخرط بشكل كبير داخل الاتحاد الأوروبي، رغم وجود الكثير من المرونة في التعامل داخل الاتحاد، لافتا إلي أن بريطانيا ظلت محتفظة بتأثيراتها الخاصة خارج الشنجن، فضلا عن عدم تعاملها باليورو.



ونوه، "الفقي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلى أن الخارجية المصرية غالبا ما تقوم باستعدادات كامله للتعامل مع بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي، حيث تعد بريطانيا شريكا اقتصاديا أساسيا لمصر.



وأضاف، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ينتج عنه انشقاقات داخل المملكة، حيث ترفض ايرلندا و اسكتلندا الخروج من الاتحاد.



