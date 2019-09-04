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محافظات

حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:57 م
حملة لإزالة الأبنية
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة
عبد العزيز جمال
قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حمل لتنفيذ قرارات إزالة وجوبية برفقة شرطة المرافق ومسؤولي الاسكان والإزالات ومقاول الحى والإشغالات ومسئولى المربعات.

وتم تنفيذ القرار رقم6281لسنة 2018 بالعقار 9شارع محمد السيد زهرة المدينة بالنزهة الجديدة إذ تمت إزالة حوائط الدور الخامس وفتح قواطيع بسقف الدور السادس وازالة احد الاعمدة الخرسانية وقطع الحديد المسلح.

كما تم تنفيذ القرار رقم 17019لسنة 2014 بالعقار 257شارع الحجاز لتحويل البدروم بالردود الايسر لنشاط تجارى وتمت ازالة كافة الابواب وتكسير اماكن الابواب وتم التنبية على المخالف برفع كافة محتويات المكان فى حينه لإعادة المكان لما كان عليه.

وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة العامة.

وأكد اللواء خالد عقل على استمرار الحملات لمواجهة كافة صور وأشكال مخالفات البناء ، حفاظا على أرواح المواطنين وتنفيذا للقانون.
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد
حملة لإزالة الأبنية المخالفة في النزهة.. شاهد

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