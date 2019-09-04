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رياضة

نواجه أزمة كبيرة.. عدنان حلبية يفجر مفاجأة عن تفاوض المصرى مع معروف يوسف

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:24 م
دنان حلبية ، عضو
دنان حلبية ، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي
حسام الحارتي
قال عدنان حلبية ، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن النادي لم يتفاوض من أجل الحصول على خدمات معروف يوسف، نظرا لاكتمال عدد اللاعبين الأفارقة بين صفوف الفريق.

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم سبورت "،أنه من المتوقع أن يخوض النادي المصري كافة مبارياته خلال الموسم المقبل من الدوري المصري باستاد السويس ، نظرا لوجود صعوبات داخل أندية بورسعيد.

وأكد عدنان حليبة أن النادي المصري البورسعيدي يتعرض لأزمات كبيرة للغاية معلقا :" النادي الوحيد الذي يخوض لقاءاته خارج الملاعب الخاصة به بتكاليف عالية".

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