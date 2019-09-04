نواجه أزمة كبيرة.. عدنان حلبية يفجر مفاجأة عن تفاوض المصرى مع معروف يوسف

قال عدنان حلبية ، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن النادي لم يتفاوض من أجل الحصول على خدمات معروف يوسف، نظرا لاكتمال عدد اللاعبين الأفارقة بين صفوف الفريق.



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم سبورت "،أنه من المتوقع أن يخوض النادي المصري كافة مبارياته خلال الموسم المقبل من الدوري المصري باستاد السويس ، نظرا لوجود صعوبات داخل أندية بورسعيد.



وأكد عدنان حليبة أن النادي المصري البورسعيدي يتعرض لأزمات كبيرة للغاية معلقا :" النادي الوحيد الذي يخوض لقاءاته خارج الملاعب الخاصة به بتكاليف عالية".



