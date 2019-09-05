الإسماعيلى يجدد تعاقد فقوسة

نجح مسئولو الإسماعيلى فى تجديد عقد صانع ألعاب الفريق الشاب مدحت فقوسة لمدة 5 مواسم مقبلة ،وذلك بعد المستوى المميز الذى قدمه خلال الموسم الماضى.



ونجح لاعب غزل المحلة ومنتخب الشباب فى لفت الأنظار خلال مشاركته بمباريات العام الماضى.



وينتهج مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان سياسة تجديد عقود اللاعبين الشباب الواعدين باعتبارهم المستقبل المشرق للفريق.



ووافق فقوسة فى الجلسة التى جمعته مع تامر موسى عضو مجلس الإدرارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على تجديد عقده على الفور دون فرض أية شروط على النادى ، معربا عن سعادته بالتواجد داخل جدران احد اكبر الأندية فى مصر والوطن العربى.