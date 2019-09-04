وزير الدفاع الأمريكي: 3.6 مليار دولار لإقامة جزء من الحائط الحدودي مع المكسيك

وافق وزير الدفاع الأمريكي مارك آسبر، على تخصيص 6ر3 مليار دولار من ميزانية مشروعات التعمير بالبنتاجون لإقامة 282 كم من الحائط الذي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامته على الحدود مع المكسيك.



ذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة الأربعاء باللغة الانجليزية، أن المسئولين بالبنتاجون لم يكشفوا عما إذا كان رصد هذا المبلغ سيؤثر بشكل سلبي على نحو 127 مشروعًا كان من المفترض أن تستخدم هذه الأموال في تنفيذها، ولكنهم اكتفوا بالقول أن التفاصيل ستعلن فور إبلاغ الكونجرس.



وأشار مسئولو البنتاجون إلى أن نصف هذا المبلغ سيأتي من ميزانية المشروعات العسكرية داخل الولايات المتحدة على أن يأتي النصف الآخر من ميزانية مشروعات يتم تنفيذها خارج الولايات المتحدة.



ويأتي الإعلان عن تخصيص مثل هذا المبلغ رغم الخلافات القائمة بين إدارة ترامب والكونجرس بشأن تمويل الحائط الحدودي، حيث رفض الكونجرس الموافقة على طلب ترامب بتخصيص 6 مليارات دولار لإقامته؛ ومن ثم فإنه يتعين على الكونجرس الآن أن يقرر الموافقة من عدمه على تحويل المبالغ المخصصة للمشروعات العسكرية المشار إليها لتمويل إقامة هذا الجزء من الحائط الحدودي.



على صعيد متصل، حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من أن إلغاء المشروعات العسكرية الداخلية والخارجية من أجل إقامة الحائط الحدودي من شأنه أن يقوض الأمن القومي الأمريكي، ومستوى معيشة ومعنويات القوات الأمريكية، فضلًا عن أنه سيجعل الولايات المتحدة أقل أمنًا.



يذكر أن الكونجرس وافق على تخصيص 375ر1 مليار دولار في ميزانية العام الحالي لإقامة الحائط الحدودي، وهو ذات المبلغ الذي تم تخصيصه في ميزانية العام الماضي، فيما يطلب البيت الأبيض بتخصيص 7ر5 مليار دولار لتمويل المشروع.