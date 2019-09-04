اخبار الرياضة.. عبد الله السعيد أمل الزمالك.. كهربا في الاهلي.. تغريم النقاز..أزمة في اتحاد بسبب كأس مصر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:
بالأرقام.. عبد الله السعيد أمل لـ تتويج الزمالك بلقب كأس مصر
- يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميشو، المدير الفني الجديد، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كأس مصر، يوم الأحد المقبل، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.
ميشيل مدرب حراس الأهلي يفجر مفاجأة حول مستوى حراسة المرمى وكواليس التعاقد معه
- تحدث يانكون ميشيل مدرب حراس الأهلي الجديد عن كيفية التعاقد مع السويسري فايلر وكواليس الساعات الأخيرة التي سبقت قدومه إلى القاهرة.
كاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل
- هدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسحب رخصته ، خلال الموسم الجاري من البطولة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية.
كهربا يتصدر تويتر بعد انتقاله لـ الأهلي.. ومشجع زملكاوي: أتمنى لك التوفيق
- دشن عدد من رواد "تويتر" هاشتاج كهربا، بسبب رغبته الشديدة للانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.
كهربا يعود الى الاهلي ومسئولو الزمالك في ساحة الانتظار والقلق .. صور
- شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الشهور القليلة الماضية أزمة جديدة بين صفوف فريقه والتي ساعدت على حدوث حالة من الاضطرابات بين اللاعبين، حيث استيقظ مسؤولو القلعة البيضاء على هروب لاعب الفريق محمود عبدالمنعم " كهربا "، إلي الدوري البرتغالي وبالتحديد نادي أفيش البرتغالي ، بالإضافة إلى خوضه عدة لقاءات والحصول على البطاقة الدولية المؤقتة على الرغم من اعتراض مسؤولي نادي الزمالك.
التحقيق مع حمدي النقاز.. اللاعب يبرر موقفه مع الزمالك.. ومرتضى منصور يغرمه
- قام مسؤولو نادي الزمالك بالتحقيق مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق خلال الساعات القليلة الماضية بعد التصريحات التي صدرت من اللاعب تجاه مجلس الإدارة بسبب تأخر صرف مستحقاته لدى النادي في الفترة الماضية.
بالأرقام.. عبد الله السعيد أمل لـ تتويج الزمالك بلقب كأس مصر
- يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميشو، المدير الفني الجديد، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كأس مصر، يوم الأحد المقبل، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.
ميشيل مدرب حراس الأهلي يفجر مفاجأة حول مستوى حراسة المرمى وكواليس التعاقد معه
- تحدث يانكون ميشيل مدرب حراس الأهلي الجديد عن كيفية التعاقد مع السويسري فايلر وكواليس الساعات الأخيرة التي سبقت قدومه إلى القاهرة.
كاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل
- هدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسحب رخصته ، خلال الموسم الجاري من البطولة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية.
كهربا يتصدر تويتر بعد انتقاله لـ الأهلي.. ومشجع زملكاوي: أتمنى لك التوفيق
- دشن عدد من رواد "تويتر" هاشتاج كهربا، بسبب رغبته الشديدة للانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.
كهربا يعود الى الاهلي ومسئولو الزمالك في ساحة الانتظار والقلق .. صور
- شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الشهور القليلة الماضية أزمة جديدة بين صفوف فريقه والتي ساعدت على حدوث حالة من الاضطرابات بين اللاعبين، حيث استيقظ مسؤولو القلعة البيضاء على هروب لاعب الفريق محمود عبدالمنعم " كهربا "، إلي الدوري البرتغالي وبالتحديد نادي أفيش البرتغالي ، بالإضافة إلى خوضه عدة لقاءات والحصول على البطاقة الدولية المؤقتة على الرغم من اعتراض مسؤولي نادي الزمالك.
التحقيق مع حمدي النقاز.. اللاعب يبرر موقفه مع الزمالك.. ومرتضى منصور يغرمه
- قام مسؤولو نادي الزمالك بالتحقيق مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق خلال الساعات القليلة الماضية بعد التصريحات التي صدرت من اللاعب تجاه مجلس الإدارة بسبب تأخر صرف مستحقاته لدى النادي في الفترة الماضية.