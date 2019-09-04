اخبار الرياضة.. عبد الله السعيد أمل الزمالك.. كهربا في الاهلي.. تغريم النقاز..أزمة في اتحاد بسبب كأس مصر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:- يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميشو، المدير الفني الجديد، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كأس مصر، يوم الأحد المقبل، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.- تحدث يانكون ميشيل مدرب حراس الأهلي الجديد عن كيفية التعاقد مع السويسري فايلر وكواليس الساعات الأخيرة التي سبقت قدومه إلى القاهرة.- هدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الزمالك بالاستبعاد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وسحب رخصته ، خلال الموسم الجاري من البطولة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية.- دشن عدد من رواد "تويتر" هاشتاج كهربا، بسبب رغبته الشديدة للانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.- شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الشهور القليلة الماضية أزمة جديدة بين صفوف فريقه والتي ساعدت على حدوث حالة من الاضطرابات بين اللاعبين، حيث استيقظ مسؤولو القلعة البيضاء على هروب لاعب الفريق محمود عبدالمنعم " كهربا "، إلي الدوري البرتغالي وبالتحديد نادي أفيش البرتغالي ، بالإضافة إلى خوضه عدة لقاءات والحصول على البطاقة الدولية المؤقتة على الرغم من اعتراض مسؤولي نادي الزمالك.- قام مسؤولو نادي الزمالك بالتحقيق مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق خلال الساعات القليلة الماضية بعد التصريحات التي صدرت من اللاعب تجاه مجلس الإدارة بسبب تأخر صرف مستحقاته لدى النادي في الفترة الماضية.