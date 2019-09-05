وزارة التموين تفتتح المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية بطنطا.. اليوم

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الخميس، المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية بمنطقة طنطا، والتى تضم مولا تجاريا ومنطقة ترفيهية تشمل فندقا سياحيا وناديا رياضيا واجتماعيا.



وكانت وزارة التموين أشارت إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية التجارة، من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية، وقالت إن هناك نحو 18 فرصة استثمارية تم طرحها بالفعل فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

