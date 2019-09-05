بعد قليل.. الجنايات تنظر الجلسة الأخيرة في قضية أنصار بيت المقدس

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



