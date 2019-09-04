لم يرحم المسنة .. قصة مستريح نصب على أهالي قلما بالقليوبية وهذا هو الفخ.. مستندات

يحتال هنا وهناك ، يعتمد على مهارته في الإقناع لخداع فريسته مستغلا التهافت على المكسب السريع كطعم يصطاد به الأهالي بسهولة لاسقاطهم في فخه ، حتى يوقع بضحيته ويستزفها.



"حتت أرض هناخدها بملاليم وهنبعها بملايين ، مكسب مضمون ميختلفش عليه اتنين وانا ليا ناس في المساحة يخلصوا الموضوع وادي اللي يثبت" ، هكذا دخل (شريف.ط.غ) مستريح جديد للنصب على الأهالي بقرية قلما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية ، مستغلا لباقتة وأسلوبه الساحر لجذب فرائسه ، علاوة على عدد من المستندات المختومة بأختام مزورة تابعة لجهات حكومية لتمكنه من إحكام الحبكة الدرامية.



شريف أوهم الأهالي بقدرته على شراء مساحات شاسعة من أراضي فضاء بمحافظة الاسماعيلية ، بأسعار بخسة ، مستغلا بذلك علاقاته مع عدد من الجهات.



لم يسلم كبير أو صغير او قريب أو بعيد من نصب شريف ، إذ استولى على أموال من أحد أقاربه وعدد من الأهالي من بينهم سيدة مسنة تخطت الــ70 عاما.



وحرر الضحايا عددا من المحاضر ضد المذكور بعد ان أدركوا أنه نصب عليهم واستولى على اموالهم وأن الأرض التي ذكرها أرض أملاك دولة وأراضي املاك القوات المسلحة ، إذ حرر ضحيته محمد .ح.م.ح محضر رقم 2743 لسنة 2019 اداري مركز قليوب بعد أن فقد 120 الف جنيه.



كما حرر طه.ع.ط.ح محضر رقم 2914 لسنة 2019 اداري مركز قليوب ، بعد ان استولى منه على 80 الف جنيه ، كما حررت فوزية م.ك محضر رقم 2675 لسنة 2019 اداري مركز قليوب، بعد أن اوهمها واستولى على 55 ألف جنيه ، علاوة على عدد من المحاضر الأخرى التي قدمت ضده من ضحاياه.



وعلى الفور شكل الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث قليوب ، فريق بحثى للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.



وأكدت تحريات النقيب احمد شريف والملازم اول عبد الله مناع ، صحة ما جاء بالمحاضر المذكورة ، فضلا عن تورط المشكو في حقة في عدة قضايا نصب بمنطقتي السيدة زينب وعابدين بدأت عام 2003 بنفس الطريقة المذكورة .



وتم إطلاق قوة أمنية لضبط المتهم بعد التأكد من صحة الواقعه ، الا انه هرب بعد ان علم بتلك الشكاوى التى قدمت ضده.



وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على المتهم للمثول امام النيابة ، لاجراء التحقيقات اللازمة.