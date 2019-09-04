بني سويف يجدد لمهاجمه طه نادي استعدادا للممتاز ب

حسم مجلس إدارة نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، ملف التجديد للاعب طه نادي مهاجم الفريق، لضمان بقائه بالفريق خلال الفترة المقبلة.



وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادي بني سويف، إن اللاعب طه نادي وقع رسميا عقود التجديد لمدة 3 مواسم، بعد إنهاء كل الاتفاقات المالية معه حول بقائه مع الفريق خلال المواسم المقبلة.



وأشار محمد الواضح إلى أن طه نادي من اللاعبين صغار السن وينتظره مستقبل منيز، ويملك قدرت هجومية كبيرة ولذلك فضلنا الحفاظ عليه خوفا من رحيله مجانا بنهاية الموسم في ظل تبقي واحد موسم في عقده، مما دفعنا للتحديد له نظرا بإمكانياته الكبيرة ، وكذلك اقتناع الجهاز الفنى للفريق ببقائه استعدادا للممتاز ب.



ولعب طه نادي عده مواسم لصفوف بني سويف رغم صغر سنه بعد تصعيده من قطاع الناشئين بالنادي للفريق الأول وقدم عروضا مميزة مما دفعه للإستمرار ونيل ثقه الإدارة والأجهزة الفنية المختلفة التى تعاقبت على تدريب الفريق مؤخرا.