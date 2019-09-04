مستنسخ من عروس اسطنبول.. مسلسل عروس بيروت يتصدر تويتر

كشف الجمهور التشابة الكبير بين مشاهد مسلسل عروس بيروت ومسلسل عروس لبنان واوضحت الفيديوهات التي تداولها الجمهور ابر السوشيال ميديا مدي استنساخ النسخة العربية عروس بيروت مشاهد النسخة التركية عروس اسطنبول .



وقام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتدشين هاشتاج #عروس_بيروت بسبب تشابه المشاهد رغم عرض ٣ حلقات فقط من عروس بيروت علي قناة mbc .



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏بالنسبه للجالية التركية وأحفاد العثمانيين إلي عايشه معانا في عالمنا العربي أقسم بالله عرفنا الي ‎#عروس_بيروت نسخه مطابقه للأصل للتركي أقسم بالله عرفنا و حياة المرسي عرفنا و عجبنا أتركونا نشاهد في أمان 😂 tamamm 🙏🏻.



‏لبنان طلعت احسن من تركيا ياجماعه ⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩✨🤚

‎#عروس_بيروت



‏حلوووييين كثير وبعد احلى من الأتراك

‎#عروس_بيروت.



‏لبنان طلعت احسن من تركيا ياجماعه ⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩✨🤚

‎#عروس_بيروت



‏‎#عروس_بيروت م اصدق طب ليه كل هالاعلانات و الترويج و هو كوبي بيست مسلسل تركي حتى الموسيقى 😒

‎#عروس_اسطنبول

‎#بالغتوا



‏‎‎فضيحة حقيقية ‎#عروس_بيروت ‎#عروس_اسطنبول