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شاهد.. المطرب محمد شاهين يحكي ظروفًا صعبة عاشها في التقديم لبرامج المسابقات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:33 م
المطرب الشاب محمد
المطرب الشاب محمد شاهين
كـريـم الـخـطـيـب
حكى المطرب الشاب محمد شاهين عن الظروف الصعبة التي واجهته في بدايته خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقال «شاهين» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» إنه تقدم في كافة برامج المسابقات الغنائية، ولم يقبل لدرجة أنه يشعر بالاحباط في كل مرة.

وأضاف محمد شاهين، أنه شارك في برنامج ستار أكاديمي في لبنان، رغم صعوبة الظروف المادية وقتها لاستخراج الأوراق، موضحا أن كل خطوة اتخذها كانت صعبة وبها معاناة، مؤكدا أن لديه صديقا اسمه علي كان يقف بجانبه ويدعمه.

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