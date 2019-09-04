بني سويف يتعادل سلبيا مع مياة البحيرة استعدادا للممتاز ب

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بني سويف ومياة البحيرة، التي أقيمت بينهم اليوم الاربعاء، على هامش معسكر فريق بني سويف بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد من الممتاز ب.



وحاول فريق بني سويف حسم المباراة لصالحه عن طريق الضغط والهجوم المستمر على مرمي فريق مياة البحيرة ولكن لم يتمكن لاعبوه من هز الشباك، وقدم فريق مياة البحيرة مباراة دفاعية مميزة وحاولوا استغلال المرتدات وخرجت المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين.



قام الجهاز الفنى لنادى بني سويف بقيادة حسن موسى بتجربة عدد من لاعبي الفريق والصفقات الجديدة للوقوف على مستواهم وتجهيزهم لمنافسات الموسم الجديد. محمد



وتعد ودية اليوم هي الثانية للفريق خلال معسكر الاسكندرية بعد الفوز على الحمام بثلاثية نظيفة.