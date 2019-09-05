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تعليم

اليوم.. بدء تلقى طعون طلاب الثانوية الأزهرية على نتائج امتحانات الدور الثاني

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:03 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
محمد شحتة
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، إن لجنتي "النظام والمراقبة" و"الطعون الإلكترونية" ستبدآن في تلقي طلبات الطعون على نتائج الدور الثاني ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 5/9/2019، ولمدة 15 يومًا.

وأوضح رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، أن لجنة الطعون الإلكترونية جاهزة لاستقبال الطعون بشكل أكثر فاعلية وتعاونًا، لتلاشي جميع السلبيات والأخطاء التي ظهرت في الدور الأول، ليحصل كل ذي حق على حقه.

واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الثانوية الأزهرية وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2018/2019م.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 74.31%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 87.10%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 82.97 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 52584 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية 100%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، مطالبًا من لم يحالفهم التوفيق بعدم اليأس والإصرار على النجاح، وبذل المزيد من الجهد في العام القادم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب، وبخاصة الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق.

كما قدم الشكر لكل من ساهم في إتمام هذا العام الدراسي على أكمل وجه، مما حقق الكثير من الإيجابيات، ومن أهمها القضاء على الغش والحد من تسريب الأسئلة، رغم استخدام وسائل تقنية متطورة، مما ساهم في رفع المستوى التعليمي.

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