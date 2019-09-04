كفاية كده .. سيف زاهر يطلق مبادرة لتهدئة الأوضاع بين الاهلي والزمالك

أطلق الإعلامي سيف زاهر، مبادرة لتهدئة الأوضاع بين قطبي الكرة المصرية "الزمالك والأهلي".



وأضاف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، أن هناك غضبا واضحا بين جماهير ومسؤولي قطبي الكرة المصرية، إضافة إلى أن الإعلام الرياضي يشعل الأزمات قائلا: "لازم نهدى الأوضاع ونفكر في الأجيال القادمة".



وطالب سيف زاهر مسئولي قطبي الكرة المصرية بتهدئة الأوضاع وإنهاء الخلافات لضمان عودة الجماهير المصرية إلى المدرجات من جديد وانطلاق العملية الرياضة المصرية بكل امكانياتها وبطريقة صحيحة ومنظمة.



وأكد سيف زاهر أن ينبغي على وسائل الإعلام الرياضية والجماهير المصرية ان تقوم بتهدئة الأوضاع قائلا: "عايزين نكون في ظهر الدولة ونشهد انطلاق دوري ممتاز مميز للغاية وتعود الجماهير إلى المدرجات من جديد".