ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كفاية كده .. سيف زاهر يطلق مبادرة لتهدئة الأوضاع بين الاهلي والزمالك

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:48 م
مرتضي منصور ومحمود
مرتضي منصور ومحمود الخطيب
حسام الحارتي
أطلق الإعلامي سيف زاهر، مبادرة لتهدئة الأوضاع بين قطبي الكرة المصرية "الزمالك والأهلي".

وأضاف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، أن هناك غضبا واضحا بين جماهير ومسؤولي قطبي الكرة المصرية، إضافة إلى أن الإعلام الرياضي يشعل الأزمات قائلا: "لازم نهدى الأوضاع ونفكر في الأجيال القادمة".

وطالب سيف زاهر مسئولي قطبي الكرة المصرية بتهدئة الأوضاع وإنهاء الخلافات لضمان عودة الجماهير المصرية إلى المدرجات من جديد وانطلاق العملية الرياضة المصرية بكل امكانياتها وبطريقة صحيحة ومنظمة.

وأكد سيف زاهر أن ينبغي على وسائل الإعلام الرياضية والجماهير المصرية ان تقوم بتهدئة الأوضاع قائلا: "عايزين نكون في ظهر الدولة ونشهد انطلاق دوري ممتاز مميز للغاية وتعود الجماهير إلى المدرجات من جديد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 مش كفاية.. اتحاد الكرة يختار منسقي قمة الأهلي والزمالك 118

بعد تشكيل لجنة الانضباط.. أحمد موسى: مافيش كورة من غير جماهير كفاية مشاحنات.. فيديو

ترشيحاتنا

بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين.. والد الفنان محمد على يكشف تفاصيل جديدة عن عمل ابنه فى المقاولات .. فيديو

تأجيل مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر من شتاء عاصف فى الإسكندرية

مكالمة عاطفية وبلوزة وتجمع دموى.. تفاصيل قتل فتاة لشقيقتها فى القليوبية خوفا من الفضيحة

واحدة عند صحبتها والتانية بتتفسح.. حل لغز اختفاء عروس وطالبة في القليوبية

إلغاء ودية الاهلي وناصر الفكرية .. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور