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ملاذ آمن.. محلل اقتصادي: المستثمرون يلجأون للذهب بسبب المخاوف العالمية ..فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 03:32 ص
الذهب
الذهب
أيمن سيد
قالت رانيا يعقوب المحلل الاقتصادي، إنه بسبب حالة التوتر الموجودة حاليًا، والمخاوف من حرب تجارية بين أمريكا والصين، بجانب المفاوضات العنيفة بشأن البريكست، وبالتالى المستثمرون يبحثون عن ملاذات آمنة وهو الذهب. 

وأضافت يعقوب في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى" فى حالة عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى المستثمرين يبحثون عن ملاذات آمنة مثل الذهب وبعض السندات والدول الأكثر أمانًا. 

وأكدت أنه بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي في مصر خاصة مع انخفاض الدولار أمام الجنيه في حين ارتفاعه أمام عملات يرجع إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر.

وتابعت أن وفرة العملة الاجنبية فى مصر يرجع ايضا الى الكثير من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ومنها النمو الاقتصادي وإيرادات قناة السويس.

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