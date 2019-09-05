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«زوجة الأب غضب من الرب».. تقتل ابنة زوجها وتضعها في كيس قمامة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:35 ص
زوجة أب تقتل ابنة
زوجة أب تقتل ابنة زوجها
عزة عاطف
كما قال القدماء "زوجة الأب غضب من الرب".. اعتقلت الشرطة الأمريكية زوجة أب بتهمة القتل بعد العثور على جثة فتاة في العاشرة من عمرها داخل كيس قمامة، واتضح أنها قد خنقتها حتى الموت وخبأتها في سقيفة المنزل "الغرفة العلوية".

اتُهمت «أماندا كارماك» 34 عامًا بقتل ابنة زوجها الصغيرة «سميليا كارماك»، بعدما خنقتها حتى الموت، اختفت الفتاة الصغيرة بحسب صحيفة "مترو"، وقد تولت الشرطة البحث عنها في كل مكان، لكن اكتشفت جثة سكيليا داخل سقيفة في منزل عائلتها ملفوفة في كيس قمامة بلاستيكي خلال وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء بولاية إنديانا.

وكمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته أبلغت زوجة أبيها الشرطة بأن الفتاة المفقودة منذ مساء السبت مما أسفر عن بحث مكثف من طواقم ودوريات تجوب عدة مقاطعات للبحث عن الفتاة، اعتقد والدها -الذي تركها مع زوجته و6 من أبنائهما وذهب إلى العمل- بأن الفتاة قد هربت من المنزل لأنها فعلتها من قبل لكنه لم يتوقع بأن تكون مقتولة داخل كيس بلاستيك أعلى المنزل والجانية زوجته.

بحثت والدة الطفلة عنها في كل مكان عندما علمت باختفائها، حتى أنها تجولت في الشوارع ممسكة بصور الفتاة الفوتوجرافية سائلة الناس عما إذا كانوا قد رأوها، ومن المؤلم أن تعلم أخيرًا بأن ابنتها قد قتلت بتلك الطريقة البشعة.

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