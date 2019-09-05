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تعليم

آخر فرصة لخوض اختبارات الترقي للمعلمين.. اليوم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:47 ص
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين أن اليوم الخميس هو آخر فرصة للمعلمين المتخلفين عن موعد حضور اختبار الترقي 2018/2019 .

حيث أوضح أمين في منشور رسمي له ، أنه حرصا على هؤلاء المعلمين ، تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو السماح لهم بالتقدم للإختبار حتى يوم 5 يبتمبر 2019.

وقال أمين : لا تقبل أي إلتماسات بعد ذلك الموعد المحدد نهائيا.

جدير بالذكر أن الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين ينشر أولا بأول كل ما يخص مواعيد تدريب المعلمين و أماكنها و قرارات الترقي، ولهذا ناشدت الاكاديمية المهنية للمعلمين جميه السادة المعلمين بمتابعة هذا الموقع دائمًا حرصًا على تلقي الأخبار الرسمية الصحيحة بعيدًا عن أي مجال للشائعات أو الأخبار المغلوطة التي تنتشر بشكل غير رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.
آخر فرصة لخوض اختبارات الترقي للمعلمين.. اليوم

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