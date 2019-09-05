آخر فرصة لخوض اختبارات الترقي للمعلمين.. اليوم

أكد الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين أن اليوم الخميس هو آخر فرصة للمعلمين المتخلفين عن موعد حضور اختبار الترقي 2018/2019 .



حيث أوضح أمين في منشور رسمي له ، أنه حرصا على هؤلاء المعلمين ، تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو السماح لهم بالتقدم للإختبار حتى يوم 5 يبتمبر 2019.



وقال أمين : لا تقبل أي إلتماسات بعد ذلك الموعد المحدد نهائيا.



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