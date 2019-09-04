ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طائرة المنيا يكثف استعداداته للممتاز.. وضربة البدايه أمام الطلائع

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:51 م
صدى البلد
كتب : مالك خالد
استأنف الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا، اليوم الأربعاء، فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد، بعد أن أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن مجموعات الفرق المنافسة والمجموعات.

وقال ابراهيم عبدالحكم المدير الفني للمنيا إن الفريق يواصل تدريباته بقوة من خلال مران صباحي بدني بصالة الجيم وآخر مسائي مهاري بالصالة المغطاة بإستاد المنيا، بشكل يومي لمدة ٤ أيام أسبوعيا ، بعد منح الفريق راحة لمدة ٣ أيام في ختام فعاليات المرحلة الأولى من التدريبات التي استمرت طوال شهر أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يخوض فريق المنيا أولى مواجهاته مع طلائع الجيش يوم الاثنين ٣٠ سبتمبر المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة خوض نادي المنيا المنافسة ضمن المجموعه الأولى من دوري الممتاز "أ"، أمام فرق : طلائع الجيش - الاتحاد السكندري - العاب دمنهور - بني سويف وطنطا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت.. نادي المنيا يبدأ استعداداته للممتاز ب

بدء فترة إعداد فريق كرة الطائرة بنادي المنيا استعدادا للدوري الممتاز

المنيا يؤدي مرانه الأول بمعسكر القاهرة استعدادا للممتاز ب .. صور

المنيا يستقر على وديته الثالثة بـ معسكر القاهرة

ترشيحاتنا

القتل العشوائي في لندن لا ينتهي.. طعن عشرات المسلمين في العاصمة البريطانية

كهربا يعود الى الاهلي ومسئولو الزمالك في ساحة الانتظار والقلق .. صور

حلبية: ايهاب جلال أحسن مدير فني وهذا الأمر يمنعه من قيادة منتخب مصر

يرفض إلغاء الثانوية التراكمية .. القضاء الإداري يؤيد نظام التعليم بـ التابلت

إلغاء ودية الاهلي وناصر الفكرية .. تعرف على السبب

من أقوى الممثلين فى مصر .. وصلة مديح من محمد عادل إمام لهذا الفنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور