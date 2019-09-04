طائرة المنيا يكثف استعداداته للممتاز.. وضربة البدايه أمام الطلائع

استأنف الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا، اليوم الأربعاء، فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد، بعد أن أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن مجموعات الفرق المنافسة والمجموعات.



وقال ابراهيم عبدالحكم المدير الفني للمنيا إن الفريق يواصل تدريباته بقوة من خلال مران صباحي بدني بصالة الجيم وآخر مسائي مهاري بالصالة المغطاة بإستاد المنيا، بشكل يومي لمدة ٤ أيام أسبوعيا ، بعد منح الفريق راحة لمدة ٣ أيام في ختام فعاليات المرحلة الأولى من التدريبات التي استمرت طوال شهر أغسطس الماضي.



ومن المقرر أن يخوض فريق المنيا أولى مواجهاته مع طلائع الجيش يوم الاثنين ٣٠ سبتمبر المقبل.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة خوض نادي المنيا المنافسة ضمن المجموعه الأولى من دوري الممتاز "أ"، أمام فرق : طلائع الجيش - الاتحاد السكندري - العاب دمنهور - بني سويف وطنطا.