محمد صلاح: الابتسامة مرض معدٍ.. وأمير طعيمة يطالب بقانون لـ السوشيال ميديا بسبب كهربا

في إطار الخدمات التي يقدمها موقع "صدى البلد" الإخباري نقدم لكم موجز السوشيال ميديا، امس الأربعاء.نشر اللاعب المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر صورة جديدة له عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرامشاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من احدث جلساتها التصويرية.هاجم الشاعر الغنائي امير طعيمة احدي الصفحات لجمهور الزمالك لسخرياتها من المشجع الاهلاوي "امح" المصاب بمتلازمة داون لظهوره مع محمود كهربا لاعب افيس البرتغالي.شاركت الفنانة نيكول سابا جمهورها بفيديو جديد لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وهي ترقص بالشارع بتركيا.نشر المطرب أحمد جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له بعد عودته من تصوير كليب أغنيته الجديدة، والذي يقوم بتصويره حاليًا في اليونان، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.